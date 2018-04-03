Enflasyon rakamları açıklandı!

Piyasaların merakla beklediği mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,99 artış kaydederken yıllık enflasyon ise yüzde 11,14 oldu

PİYASALAR NE BEKLİYORDU?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre ekonomistlerin mart ayı için aylık enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,70 ve en yüksek yüzde 1,25 aralığında yer almıştı.Yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 8,90, en yüksek yüzde 11,50 olmuştu.

Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre ise aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.70-1.25 artış bandında yer alıyordu. Yılsonu tahmini ise yüzde 8.90-10.20 bandında bulunuyordu.

"ENFLASYON YÜZDE 10 BÖLGESİNDE SEYREDECEK"

Daha önce Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonun yıl boyunca yüzde 10 bölgesinde seyredeceğini, yıl sonunda tek haneye ineceğini öngörmüştü.