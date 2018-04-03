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ve ne kadar? ( 3 Nisan 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

serbest piyasada 3,9750 liradan, avro 4,8940 liradan güne başladı.

'da 3,9730 liradan alınan dolar, 3,9750 liradan satılıyor. 4,8920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,8940 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9630 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8830 lira olmuştu.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 09:13
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