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Bakan'dan flaş Taşeron açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , lerin kadroya alınma süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Bakandan flaş Taşeron açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "Bugün itibarıyla, öngördüğümüz üzere, merkezi idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda, mahalli idarelerde 4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız. Ben tüm emekçi kardeşlerimize, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi

Ayrıntılar geliyor...

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  • 03 Nisan 2018, Salı 13:02
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