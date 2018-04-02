Pahalı tezgah!

Üretici ile market fiyatları arasındaki uçurum daralmak bilmiyor. Tarlada ürünün fiyatı inse de bu düşüşler market raflarına bir türlü yansımıyor. Fiyat artışı ise misliyle yansıtılıyor, makas sürekli açılıyor. Türkiye ZiraatOdaları Birliği(TZOB) BaşkanıŞemsi Bayraktar, Mart'ta, üreticide 9, markette ise 20 ürünün fiyatının arttığını söyledi. Bayraktar, üreticide 12, markette 18 üründe fiyatların gerilediğini, üreticide 12, markette 3 ürünün fiyatının ise değişmediğini bildirdi. Mart'ta fiyatı en fazla artan ürünün marketlerde sivribiber, üreticide ise ıspanak olduğunu ifade eden Bayraktar, "Markette sivri biberin fiyatı yüzde 28.29 arttı. Sivri biberdeki fiyat artışını, yüzde 17.84 ile ıspanak, yüzde 12.96 ile karnabahar takip etti. Üreticide ise en fazla fiyat artışı yüzde 29.82 ile ıspanakta görüldü. Ispanaktaki fiyat artışını yüzde 16.67 ile portakal izledi" dedi.
FARK YÜZDE 446'YA ÇIKTI Bayraktar, üretici ve market arasındaki fiyat farkında ise lahananınyüzde 446.22 ile ilk sırayı aldığına dikkati çekerek, bu ürünü yüzde358.33 ile patatesin, yüzde 325.68 ile karnabaharın ve yüzde 297.78 ile kuru kayısının izlediğini dile getirdi. Ispanak, portakal, kabak, limon, sivri biber, kuzu eti, karnabahar, dana eti ve yumurta gibi ürünlerde fiyat artışları yaşandığına işaret eden Bayraktar, ıspanakta ve karnabaharda sezon sonuna yaklaşılmasının, portakalda hasadın sonuna gelinmesinin, limonda Çukurova bölgesinde hasadın bitmesinin, kabak ve sivri biber gibi ürünlerde talepteki artışın fiyatları yükselttiğini anlattı.
HİLECİYECEZA YAĞDI GIDA Bakanlığı'nca geçen yıl yapılan denetimler sonucu 'uygunsuzluk' belirlenen gıda işletmelerine 85.7milyon lira idari para cezası kesildi. Ekipler, 1 milyon 53 bin 855 denetim gerçekleştirdi. Bunların 467 bin 411'ini gıda satış yerleri, 412 bin 65'ini toplu tüketim yerleri, 174 bin 379'unu da gıda üretim yerleri oluşturdu. Denetimler sonucu 5 bin 575 gıda üretim yeri, 5 bin 858 gıda satış yeri ve 5 bin 126 toplu tüketim işletmesine toplam 85 milyon 674 bin 181 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca uygunsuzluk tespit edilen 181 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
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