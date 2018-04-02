Mart rekoru

TÜRKİYE büyüme verilerinden sonra, ihracat verileri ile de parmak ısırtan bir başarıya imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; Mart'ta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11.5 artarak 15 milyar 106 milyon dolara yükseldi. Böylece Mart ayı, ihracat tarihindeki en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu. Yılın ilk 3 ayında ihracat 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10.4 yükselerek 40 milyar 727 milyon dolara çıktı. Son 12 aylık dönemde ise, yüzde 10.5'lik artışla 159 milyar 923 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Mart ayı, tarihimizde en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu. Aylık ihracat ilk defa 15 milyar dolar barajını aştı" dedi. Türkiye'nin tüm gücünü sadece tek bir alana yönlendiren bir ülke olmaktan çıkıp, her alanda ilerleyen bir konuma ulaştığını dile getiren Büyükekşi, "Bir yandan terörle mücadele ederken, diğer taraftan ekonomide rekorlar kırıyoruz. Türkiye 2017'de yüzde 7.4 büyüme yakaladı. Ülkemizin bu denli başarılı bir büyüme performansı göstermesinde payımız büyük" diye konuştu.



OTOMOTİV YİNE BİRİNCİ

TİM'in Mart ayına ilişkin dikkat çeken ihracat verileri ise şöyle: ● Otomotiv endüstrisi, Mart'ta 3.1 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Sektörün ihracatı yüzde 16.1 arttı. ● 55 il ihracatını artırdı. En çok ihracatı İstanbul (6.7 milyar dolar), Bursa (1.4 milyar dolar), Kocaeli (1.3 milyar dolar) yaptı.



Mart'ta 154 ülke ve bölgeye ihracat arttı. Almanya'ya yüzde 13.6, İngiltere'ye yüzde 19.1, İtalya'ya yüzde 18.1 ihracat artışı yaşandı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında en yüksek artış yüzde 58.2 ile Rusya'da yakalandı.