Emekliye faizsiz para
Nakit sıkıntısı çeken emeklilere, avans ve faizsiz kredi gündemde. Bu uygulamalar hayata geçerse, isteyen maaşının 3 katı avans ya da 10 katı faizsiz kredi kullanabilecek. Paralar 36 ayda geri ödenecek...
MAAŞIN 3 YA DA 10 KATI
Avans sistemiyle, emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurup maaşlarının 3 katına kadar para alabilecek. Ödenen avans, 36 aya varan taksitlerle emeklinin maaşından kesilecek. Bunun için herhangi bir faiz uygulanmayacak. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan emekli, 6 bin lira avans çekebilecek. Bunu da ayda 166,67 lira taksitle 36 ayda geri ödeyecek. Faizsiz kredi için ise emekli maaşlarının yatırıldığı bankalara teklif götürülecek. Öncelikle kamu bankalarıyla görüşmeler yapılacak. Anlaşma sağlanırsa, emeklilere maaşlarının 10 katı kadar faizsiz kredi verilmesi gündeme gelecek. Maaşı 2 bin lira olan emekli, 20 bin liraya varan kredi çekebilecek. Kredinin geri ödemesi ise emeklinin maaşından taksitler halinde yapılacak. Taksit ödemelerinin sürdüğü dönemde emekliler maaşlarını krediyi veren bankadan alacak. Böylece taksitler direkt olarak hesaptan kesilecek ve emeklinin ikinci bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Emekliler, faizsiz para imkanlarının bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.
Etiketler: sosyal güvenlik , Güvenlik Kurumu , banka , nakit , emekli
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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