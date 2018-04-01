Denizden turist yağdı

Türkiye bu yıl turist sayısında rekor artış beklerken deniz turizminde de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özellikle Ege kıyılarına kuruvaziyergemileri akın etmeye başladı. Ege PortKuşadası YolcuLimanı GenelMüdürü AzizGüngör, "2018 yılında 140 gemi seferiyle 120 bin yolcu ülkemize günübirlik olarak giriş yapacak. Dünyanın en büyük firmalarından Norwegian Cruise Line ve Royal Caribbean Cruises firmasına ait iki gemi ile ikişer gemi sefer eklemiş olmasını, eski günlere dönüşün ilk sinyalleri olarak kabul edebiliriz" dedi.
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