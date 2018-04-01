;
Yol Durumu
  1. 1 saatte şirket kuruluyor
  2. Borçtan kurtulmak için yarın son gün

Denizden yağdı

Denizden turist yağdı
Türkiye bu yıl sayısında rekor artış beklerken deniz turizminde de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özellikle Ege kıyılarına kuruvaziyer gemileri akın etmeye başladı. Ege Port Kuşadası Yolcu Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, "2018 yılında 140 gemi seferiyle 120 bin yolcu ülkemize günübirlik olarak giriş yapacak. Dünyanın en büyük firmalarından Norwegian Cruise Line ve Royal Caribbean Cruises firmasına ait iki gemi ile ikişer gemi sefer eklemiş olmasını, eski günlere dönüşün ilk sinyalleri olarak kabul edebiliriz" dedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar