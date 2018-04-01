1 saatte şirket kuruluyor

TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu, "Şirketkuruluş işlemleri artık 1saatte tamamlanabiliyor, artıkodalarımıza gelmenize gerekyok. Odalar, oda başkanıhizmeti ayağınıza getiriyor"dedi. Hükümetin yaptığıyeni çalışma sayesinde yenişirket kuruluş işlemlerininkolaylaştığını ifade edenHisarcıklıkoğlu, yatırımcıyabürokratik işlemlerdekolaylıklar sağlayan TekDurak Ofisi uygulamasınada değinerek, sözlerini şöylesürdürdü: "Odalarımız TekDurak Ofisi olsun dediler.Bir ay öncesine kadar şirketkurarken 7 tane ayrı kapıgeziyordunuz.Şimdi sabah işyapmayı düşünen, bir saatteşirketini kurabiliyor."
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