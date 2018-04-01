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1 saatte şirket kuruluyor

1 saatte şirket kuruluyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şirket kuruluş işlemleri artık 1 saatte tamamlanabiliyor, artık odalarımıza gelmenize gerek yok. Odalar, oda başkanı hizmeti ayağınıza getiriyor" dedi. Hükümetin yaptığı yeni çalışma sayesinde yeni şirket kuruluş işlemlerinin kolaylaştığını ifade eden Hisarcıklıkoğlu, yatırımcıya bürokratik işlemlerde kolaylıklar sağlayan Tek Durak Ofisi uygulamasına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Odalarımız Tek Durak Ofisi olsun dediler. Bir ay öncesine kadar şirket kurarken 7 tane ayrı kapı geziyordunuz.Şimdi sabah iş yapmayı düşünen, bir saatte şirketini kurabiliyor."
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