Turist akını

Türkiye, bu yılın ilk 2 ayında yüzde 35 artışla3 milyon yabancı turist tarafından ziyaret edildi. OcakŞubat döneminde en çok ziyaretçinin geldiği ülke yüzde11.73'lük artışla İran oldu. Türkiye'ye, bu dönemde 350 bin 421 İranlı turist giriş yaptı. Gürcistan en çok ziyaretçi sıralamasında yüzde 10.29'luk artışla ikinci, Bulgaristan yüzde 7.4'lük artışla üçüncü, Almanya yüzde 6.8'lik artışla dördüncü, Rusya Federasyonu da yüzde 4.49'luk artışla beşinci oldu. Türkiye, yılın ilk iki ayında Gürcistan'dan 307 bin 447, Bulgaristan'dan 231 bin 374, Almanya'dan 196 bin 604 ve Rusya'dan da 134 bin 211 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Avrupa'dan gelen ziyaretçi sayısında yüzde 25 artış görüldü. Yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği şehir, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 56.21'lik artışla İstanbul oldu. Kenti ilk 2 ayda 1 milyon 679 bin 817 kişi ziyaret etti. Edirne 352 bin 616 turistle ikinci, Artvin 323 bin 761 kişiyle üçüncü oldu.
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