Emekliye 355 TL
2000 yılı ve sonrasında emekli olanların gözü intibak yasasında. Milletvekillerine çağrı yapan emekliler yasa çıkarılarak, 355 liraya varan zam yolunun açılmasını bekliyor
YENİDEN HESAPLANACAK
Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkesin maaşları yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği'nin verdiği bilgiye göre, yaklaşık 5 milyon kişinin maaşında artış yaşanacak. Uzmanlar intibak hayata geçerse, artış oranlarının önceki düzenlemedeki gibi olacağını belirtiyor. Bu durumda, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 50 ile 355 lira arasında zamlardan yararlanabilecek. Ombudsman tarafından haklı bulunan ancak idare mahkemeleri ve Yargıtay'dan vize alamayan intibak talebi, son olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Anayasa Mahkemesi de "Anayasa'nın 148'inci maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir" diyerek intibak başvurusunu kabul etmemişti. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla birlikte gözler Meclis'e çevrildi.
GÖZLER İKRAMİYE KARARINDA
Memurların ve emeklilerin merakla beklediği Kamu Personeli Danışma Kurulu önceki gün toplandı. Çalışma Bakanlığı ile memur konfederasyonlarının yetkililerinin bir araya geldiği toplantıda, alınan kararlar henüz açıklanmadı. Memurlar ve emekliler, kararları bekliyor. Özellikle bayram ikramiyesi taleplerinin masaya getirilip getirilmediği ve ne sonuca varıldığı konusu merak ediliyor. Eğer ikramiyede uzlaşılırsa, memurlar ve memur emeklileri her yıl Kurban ve Ramazan bayramlarında ikramiye alacak. İkramiye, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayacak şekilde genişletilebilecek.
Etiketler: emekli , Anayasa Mahkemesi
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.