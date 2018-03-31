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3.5 yıl şartı hangi durumda geçerli

3.5 yıl şartı hangi durumda geçerli

lerin sesi olmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş emeklilik süreci ile ilgili kafasına takılan soruları TAKVİM'e soruyor, yazarımız Ali Şerbetçi cevaplıyor. İşte sorulan sorular ve cevapları...
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  • 31 Mart 2018, Cumartesi 03:18
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