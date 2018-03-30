Sağlıkçıya erken emeklilik

Sağlık çalışanlarına erken emeklilik müjdesi geldi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sağlık çalışanlarına erken emeklilik yolunu açacak yıpranma payına yönelik düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gideceğini söyledi. Bakan Demircan, sağlık çalışanlarıyla ilgili hazırladıkları yasa paketinin Bakanlar Kurulu'ndaki ilk sunumu yaptıklarını belirterek, "Sağlığın ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri hazırladık bir paket olarak. Bu, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Son şekli Meclis'te sunulacak metinde görülecek ama şu kadarını söyleyeyim, yıpranma yer alacak" dedi. Çocuk programları veçocuk kanallarında bazı gıdalarayönelik uygulanacak reklamyasağının anımsatılması üzerine Demircan, şöyle devam etti: "Listede, 5 kalem için gıda yasakları var. Bunlar, çikolata, şeker ve şekerlemeler, bisküvi, kekler, cipsler, meyve suları, gazlı içecekler ve enerji içecekleri ile yenilebilir buzlar. Kesinlikle bunların reklamı çocuk programlarında yapılamayacak."
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