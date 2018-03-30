;
Yol Durumu
  1. Rakipler korktu
  2. 9 bin sözleşmeli memur alınacak

Engelliye yaşlıya maaş

Engelliye yaşlıya maaş
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yaşlılar ve engelliler ile onlara bakanların yanında. Bakanlık, evde bakım yardımları ile muhtaç durumdaki yaşlılara verilen aylıklar kapsamında, geçen yıl toplam 7 milyar 486 milyon liralık ödeme gerçekleştirdi. Bakanlık, 'Evde Bakım Yardımları' kapsamında geçen yıl engellilik durumu olan ve ekonomik yoksunluk yaşayan yaşlılar için, kendilerine bakım sağlayan 500 bin yakınına toplam 5 milyar 720 milyon liralık destek sağladı. Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek için, hane başına aylık bin 85 lira ödeme yapılıyor. Ayrıca 2022 sayılı '65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun' kapsamında, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 618 bin yaşlıya, 1 milyar 766 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar