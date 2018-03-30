Engelliye yaşlıya maaş

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yaşlılar ve engelliler ile onlara bakanların yanında. Bakanlık, evde bakım yardımları ile muhtaç durumdaki yaşlılara verilen aylıklar kapsamında, geçen yıl toplam 7 milyar 486 milyon liralık ödeme gerçekleştirdi. Bakanlık, 'Evde Bakım Yardımları' kapsamında geçen yıl engellilik durumu olan ve ekonomik yoksunluk yaşayan yaşlılar için, kendilerine bakım sağlayan 500 bin yakınına toplam 5 milyar 720 milyon liralık destek sağladı. Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek için, hane başına aylık bin 85 lira ödeme yapılıyor. Ayrıca 2022 sayılı '65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun' kapsamında, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 618 bin yaşlıya, 1 milyar 766 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.