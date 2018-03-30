9 bin sözleşmeli memur alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın bu yıl 57 bin sağlık çalışanı alınacağını duyurmasının ardından, 9 bin istihdam için düğmeye basıldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 9 bin sözleşmeli personelle ilgili imza attıklarını belirterek, "Bu alımla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıktı. Yıl içerisinde önümüzdeki aylarda sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız" dedi. Bakan Demircan da, bu yıl içinde11 bin doktor, 27 bin sağlıkpersoneli, 19 bin sağlıkçalışanı alımı yapılacağını, alımların 3 aşamada gerçekleşeceğini açıklamıştı.
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