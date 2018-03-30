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9 bin sözleşmeli memur alınacak

9 bin sözleşmeli memur alınacak
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın bu yıl 57 bin sağlık çalışanı alınacağını duyurmasının ardından, 9 bin istihdam için düğmeye basıldı. Maliye Bakanı , 9 bin sözleşmeli personelle ilgili imza attıklarını belirterek, "Bu alımla ilgili onayı çıktı. Yıl içerisinde önümüzdeki aylarda sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız" dedi. Bakan Demircan da, bu yıl içinde 11 bin doktor, 27 bin sağlık personeli, 19 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağını, alımların 3 aşamada gerçekleşeceğini açıklamıştı.
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