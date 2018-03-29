Kırsala yatırım yapana özel destek

Hükümet, kırsalda kalkınmanın sağlanması için de harekete geçti. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında kırsalda gelir düzeyinin yükseltilmesi, doğal kaynakların korunması, tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması gibi birçok başlıkta uygulamalar bir bir hayata geçiriliyor. Program kapsamında 2006-2018 yılları arasında uygulanan 11 başlıkla toplam 3.4 milyar lira hibe desteği sağlanırken, yatırımlarla kırsal alanda 68 bin kişi istihdam edildi. 2 bin 723 proje de programa alındı. Programa alınan bu projeler için 841 milyon lira hibe ödendi.