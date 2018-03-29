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KGF’ye yeni model geliyor

KGF’ye yeni model geliyor
Ekonomik büyümeye büyük katkı veren, kefaletle dünya rekoruna imza atan Kredi Garanti Fonu'nda yeni model için düğmeye basıldı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Fon'un yeni dönemde kefalet limitinin büyük bir kısmını; yatırımcı, ihracatçı, döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalara kullandıracağını anımsatarak, yararlanıcı grupların özellikleri dikkate alınarak kefalet oranları ve kefalet tutarlarında değişikliğe gidileceğini belirtti. Bu yıl piyasada 150 milyarlık kredi hacmi oluşması beklenirken, ağırlıklı üretim, imalat, ihracatı artırıcı projeler desteklenecek.


Hazal ATEŞ
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