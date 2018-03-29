KGF’ye yeni model geliyor

Ekonomik büyümeye büyük katkı veren, kefaletle dünya rekoruna imza atan Kredi GarantiFonu'nda yeni model için düğmeye basıldı. Başbakan YardımcısıMehmet Şimşek, Fon'un yeni dönemde kefalet limitinin büyük bir kısmını; yatırımcı, ihracatçı, döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalara kullandıracağını anımsatarak, yararlanıcı grupların özellikleri dikkate alınarak kefaletoranları ve kefalet tutarlarındadeğişikliğe gidileceğini belirtti. Bu yıl piyasada 150 milyarlık kredi hacmi oluşması beklenirken, ağırlıklı üretim, imalat, ihracatı artırıcı projeler desteklenecek.
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