Kantin pazarı önlensin!

Türkiye Kantinİşletmecileri FederasyonuBaşkanı ve İstanbulKantinciler Esnaf OdasıBaşkanı Vahap Osmanoğlu,kantincilikle belge kiralamapazarının oluştuğunu, bununönlenmesi gerektiğini söyledi.Yaşadıkları sorunları anlatanOsmanoğlu,"Sorunlarımızınbüyük bir kısmıokullardagüvenlikçiolmamasındankaynaklanıyor.Bundan dolayıda içerirahatlıkla yabancı ürün giriyor.Kantinci şeker, çikolata vebisküvi çeşitleri satmıyor amadışarıdan çocuk aldığı içinfatura kantinciye çıkıyor" dedi.Kantinlerin sürekli kontrolve denetim altında olduğunuvurgulayan Osmanoğlu,"Dışarıda 3 liraya tavukdöner satılıyor. Bu ürünlerne kadar sağlıklı olabilir?"diye konuştu. Osmanoğlu,fiziki mekanlarının çok yetersizolduğunu belirterek, "Bize 30metrekare yer veriyorlar. 30metrekare içerisinde binkişiye hizmet vermemizibekliyorlar. Kantincinin üretimyapması lazım ama üretim içinyeterli mekan yok" ifadesinikullandı.
İŞİN BAŞINDA OLUN Herkesin kantinci olamayacağını belirten Osmanoğlu, şöyle devam etti: "Kantincilerin kira vermemesi gerekiyor. Kantinci bir yer açıyorsa, ikinci yeri alamasın. Belge kiralama olayı başladı. Kantinci işin başında durmuyor. Belgesini kiralıyor. Artık bunun pazarı oluşmaya başladı. İdareci bunları gördüğü halde müdahale etmiyor. Göz yumuyor. Bu olayın üzerine gidilmesi gerekiyor. İşletmeci işin başında durması gerektiği halde başkasına kiraya verebiliyor. Mesleğin sağlıklı yürütülmesi için insanların işinin başında durması lazım."
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