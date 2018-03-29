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pazarı önlensin!

İşletmecileri Federasyonu Başkanı Osmanoğlu, belge kiralama pazarının oluştuğunu belirterek, ‘Kantinci bir yer açıyorsa, ikinci yeri alamasın’ dedi

Kantin pazarı önlensin!
Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu Başkanı ve İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, cilikle belge kiralama pazarının oluştuğunu, bunun önlenmesi gerektiğini söyledi. Yaşadıkları sorunları anlatan Osmanoğlu, "Sorunlarımızın büyük bir kısmı okullarda güvenlikçi olmamasından kaynaklanıyor. Bundan dolayı da içeri rahatlıkla yabancı ürün giriyor. Kantinci şeker, çikolata ve bisküvi çeşitleri satmıyor ama dışarıdan çocuk aldığı için fatura kantinciye çıkıyor" dedi. Kantinlerin sürekli kontrol ve denetim altında olduğunu vurgulayan Osmanoğlu, "Dışarıda 3 liraya tavuk döner satılıyor. Bu ürünler ne kadar sağlıklı olabilir?" diye konuştu. Osmanoğlu, fiziki mekanlarının çok yetersiz olduğunu belirterek, "Bize 30 metrekare yer veriyorlar. 30 metrekare içerisinde bin kişiye hizmet vermemizi bekliyorlar. Kantincinin üretim yapması lazım ama üretim için yeterli mekan yok" ifadesini kullandı.

İŞİN BAŞINDA OLUN
Herkesin kantinci olamayacağını belirten Osmanoğlu, şöyle devam etti: "Kantincilerin kira vermemesi gerekiyor. Kantinci bir yer açıyorsa, ikinci yeri alamasın. Belge kiralama olayı başladı. Kantinci işin başında durmuyor. Belgesini kiralıyor. Artık bunun pazarı oluşmaya başladı. İdareci bunları gördüğü halde müdahale etmiyor. Göz yumuyor. Bu olayın üzerine gidilmesi gerekiyor. İşletmeci işin başında durması gerektiği halde başkasına kiraya verebiliyor. Mesleğin sağlıklı yürütülmesi için insanların işinin başında durması lazım."


Aydın HAMZA
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