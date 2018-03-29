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Hizmette Avrupa’yı solladık

Hizmette Avrupa’yı solladık
İstanbul ve yurt dışında 43 noktada hizmet veren Dilek Pastanesi büyümeye devam ediyor. Dilek Pastaneleri Kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Cabir Yazıcı, bu yıl 60 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Suudi Arabistan ve Katar'da da şubelerinin olduğunu anlatan Yılmaz, başka ülkeler ile görüşmelerin sürdüğünü, 2023'te 100 şubeye ulaşmayı amaçladıklarını belirtti. Geleneksel lezzetlerin yanında dünya mutfaklarından da lezzetler sunmaya önem verdiklerini kaydeden Yazıcı, "Sektördeki yeni trendleri takip ediyoruz" dedi. 'de turizm ve hizmet sektörünün 1990'larda büyümeye başladığını ifade eden Yazıcı, ülkemizin günümüzde çok iyi yerlere ulaştığını ve gelişmeye hızla devam ettiğini, sektörün Avrupa'nın ilerisine geçtiğini dile getirdi.
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