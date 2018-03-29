Dolar 4 lirayı aştı

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin risk iştahını azaltması ve kendine özgü riskler nedeniyle geçen hafta rekor kıran dolar/TL'de, dün yeni bir zirve görüldü. ABD ekonomisinin 2017'nin dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesi, uluslararası piyasalarda doların yönünü yukarı çevirdi. İç piyasada da dolar dün kritik eşiği aşarak 4.0148 liraya kadar yükseldi. Dolar günü ise 4.0070liradan tamamladı. Euro ise dün tarihi zirvesi olan 4.9756 lira seviyesine yakın seyrederken, günü 4.9440 liradan kapattı. Bugün açıklanacak olan Türkiye dördüncü çeyrek büyüme rakamlarının ardından dövizin yönünü aşağı çevirmesi bekleniyor.
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