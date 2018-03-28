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a haftada 20 saat çalışma

Memura haftada 20 saat çalışma
Memurlar için yarı zamanlı çalışma imkanı kısa süre sonra başlıyor. Yarı zamanlı çalışmayı düzenleyen yönetmelik, Başbakanlık'a gönderildi ve imzaya açıldı. Çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden ay başına kadar uygulanabilecek yarı zamanlı çalışma imkanından hem kadın hem de erkek yararlanabilecek. Yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanacak memurun haftalık çalışma süresi normal haftalık çalışma süresinin yarısı kadar düzenlenecek. Yani 40 saatlik çalışma süresi 20 saat olarak uygulanacak. Yarı zamanlı çalışacak memurun haftalık çalışma süresi haftada 3 günü ve günde 8 saati aşmamak kaydıyla günlere bölünebilecek. Bu şekilde memurun günlük çalışma süresi eşit olabileceği gibi, farklı da belirlenebilecek.Yetkili amir, talep ya da ihtiyaca göre memurun çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini ve usullerini Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kere değiştirebilecek.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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