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sevinci

Kamu kurumları ve belediyeler ya geçecek işçilerin listelerini duyurmaya başladı. 2 Nisan’dan itibaren kadrolu olacağı kesinleşen işçiler büyük sevinç yaşıyor

Kadro sevinci
Kamu kurumlarında ve belediyelerde görev yapan taşeron işçiler kadro sevinci yaşıyor. Kurumlar sınav ve tüm süreçlerin ardından ya geçecek işçilerin listelerini ilan etmeye başladı. Listelerde isimlerini gören işçiler de büyük sevinç yaşadı. Kamu kurumları ve belediyeler kadroya geçecek çalışanların listelerini 31 Mart'a kadar ilan edecek. 2 Nisan'da ise çalışanlar topluca sürekli işçi kadrosuna geçirilecek. İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde taşeronda çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş başvuru sonuçları askıya çıkartıldı. İşçiler, asılan listelere meraklı gözlerle tek tek bakarak isimlerini aradı. Belediye şirketinde kadrolu işçi statüsüne giren personelin sevinçleri renkli görüntülere sahne oldu. Gop Kent A.Ş Genel Müdürü Tarkan Karahasanoğlu, "2 Nisan tarihi itibariyle belediyemiz şirketinde bin 320 personelimizin tamamı istihdam edilecek" diye konuştu.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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