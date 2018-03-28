Kamu kurumlarında ve belediyelerde görev yapan taşeronişçiler kadro sevinci yaşıyor. Kurumlar sınav ve tüm süreçlerin ardından kadroya geçecek işçilerin listelerini ilan etmeye başladı. Listelerde isimlerini gören taşeron işçiler de büyük sevinç yaşadı. Kamu kurumları ve belediyeler kadroya geçecek çalışanların listelerini 31Mart'a kadar ilan edecek. 2 Nisan'da ise çalışanlar topluca sürekli işçi kadrosuna geçirilecek. İstanbulGaziosmanpaşa Belediyesi'nde taşeronda çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş başvurusonuçları askıya çıkartıldı. İşçiler, asılan listelere meraklı gözlerle tek tek bakarak isimlerini aradı. Belediye şirketinde kadrolu işçi statüsüne giren personelin sevinçleri renkli görüntülere sahne oldu. Gop Kent A.Ş Genel MüdürüTarkan Karahasanoğlu, "2 Nisan tarihi itibariyle belediyemiz şirketinde bin 320 personelimizin tamamıistihdam edilecek" diye konuştu.
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