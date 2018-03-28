İstMarina’nın AVM’si açılıyor
DAP Holding, Kartal’da bugün açılan İstMarina AVM ile perakende sektörüne adım atıyor. 250 milyon euro yatırımla hayata geçirilen İstMarina AVM’de yaklaşık 200 mağaza yer alıyor
İÇİNDEN YHT GEÇİYOR
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, İstMarina'nın Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olduğunu belirterek "İstMarina AVM ile DAP Holding olarak ilk kez perakende sektörüne adım atıyoruz" dedi. İstMarina AVM'nin yalnızca alışveriş merkezi değil, bir yaşam merkezi olduğunun altını çizen Yılmaz, "Türkiye'nin içinden Yüksek Hızlı Tren (YHT) geçen ilk AVM'si olan İstMarina, gurme restoranları ve dünyaca ünlü markaları içerisinde barındıracak" diye konuştu. Kartal'ın, son dönemde gelişmişlik ve refah düzeyiyle Anadolu Yakası'nın gözde lokasyonu haline geldiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi: "Son dönemde yapılan araştırmalarda görüldüğü üzere Maltepe, Kartal, Kadıköy, Pendik ve Dragos beyaz yakalıların yaşamayı tercih ettiği en önemli yerleşim yerleri arasında. Bu özel bölgeyi, İstMarina gibi değerli bir proje ile taçlandırdık."
DEV MARKALARDAN YENİ KONSEPTLER
■ İşletmesini gayrimenkul ve yatırım yönetimi alanında uzman şirket JLL Türkiye'nin yapacağı İstMarina AVM'de, Zara ve grup markaları, Vakko, Network, İpekyol, Koton, LCW ve Praktiker gibi birçok ünlü markanın yeni konseptleri ilk kez görücüye çıkacak. Haydarpaşa Garı'na 2018 sonunda ulaşması planlanan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattı da İstMarina AVM'nin içinden geçecek.
YAVUZ KARAMAN
Etiketler: emlak konut , AVM , Yüksek Hızlı Tren , anadolu yakası , DAP
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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