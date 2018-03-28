;
Yol Durumu
  1. Gayrimenkul sektörü teşvik bekliyor
  2. Memura haftada 20 saat çalışma

İstMarina’nın ’si açılıyor

Holding, Kartal’da bugün açılan İstMarina ile perakende sektörüne adım atıyor. 250 milyon euro yatırımla hayata geçirilen İstMarina AVM’de yaklaşık 200 mağaza yer alıyor

İstMarina’nın AVM’si açılıyor
Emlak Konut GYO ve DAP Yapı ortaklığıyla İstanbul Kartal'da hayata geçirilen İstMarina Alışveriş Merkezi (İstMarina ), bugün açılıyor. 'Dünyanın En İyi Yapı Geliştirme Projesi' ödüllü İstMarina'nın önemli bir parçasını oluşturan İstMarina AVM, 200 bin metrekare alanda 3 katlı olarak inşa edildi. Toplam 70 bin metrekare kiralanabilir alanı bulunan AVM, Kartal sahiline sıfır konumuyla dikkat çekiyor. 250 milyon euro yatırım bedeliyle hayata geçirilen İstMarina AVM'de yaklaşık 200 mağazanın yanı sıra 2 bin araç kapasiteli otopark alanı ve çocuk oyun alanı gibi donatılar yer alıyor.

İÇİNDEN YHT GEÇİYOR
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, İstMarina'nın Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olduğunu belirterek "İstMarina AVM ile Holding olarak ilk kez perakende sektörüne adım atıyoruz" dedi. İstMarina AVM'nin yalnızca alışveriş merkezi değil, bir yaşam merkezi olduğunun altını çizen Yılmaz, "Türkiye'nin içinden (YHT) geçen ilk AVM'si olan İstMarina, gurme restoranları ve dünyaca ünlü markaları içerisinde barındıracak" diye konuştu. Kartal'ın, son dönemde gelişmişlik ve refah düzeyiyle Anadolu Yakası'nın gözde lokasyonu haline geldiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi: "Son dönemde yapılan araştırmalarda görüldüğü üzere Maltepe, Kartal, Kadıköy, Pendik ve Dragos beyaz yakalıların yaşamayı tercih ettiği en önemli yerleşim yerleri arasında. Bu özel bölgeyi, İstMarina gibi değerli bir proje ile taçlandırdık."



DEV MARKALARDAN YENİ KONSEPTLER
■ İşletmesini gayrimenkul ve yatırım yönetimi alanında uzman şirket JLL Türkiye'nin yapacağı İstMarina AVM'de, Zara ve grup markaları, Vakko, Network, İpekyol, Koton, LCW ve Praktiker gibi birçok ünlü markanın yeni konseptleri ilk kez görücüye çıkacak. Haydarpaşa Garı'na 2018 sonunda ulaşması planlanan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattı da İstMarina AVM'nin içinden geçecek.


YAVUZ KARAMAN
Etiketler: , , , ,
  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar