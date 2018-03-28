İş kulüpleri ile 110 bin istihdam

Hükümetin geçen yıl 12 ilde, herkese göre bir iş olduğu fikriyle yaşama geçirdiği 'İş Kulüpleri Projesi', 10 pilot ilde daha uygulanmaya başlıyor. İş kulüpleri, dezavantajlı durumda bulunan kadın, genç, uzunsüreli işsizler, maddebağımlıları, sosyal yardımalanlar ve göçmenlere işgücü piyasasında fırsat kapısı açıyor. Proje 2020 yılına kadar tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak. İş bulmakta zorlanan bu kesimler iş kulüpleri aracılığıyla yaklaşık 110 bin açık işe yerleşmefırsatı bulacak. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, dün İş Kulüpleri Projesi'nin Ankara açılış programına katıldı. Sarıeroğlu, artı 2 istihdam hedefiyle yola devam ettiklerini belirterek, iş kulüplerini 81 ilde yaygınlaştıracaklarını söyledi. Sarıeroğlu, "İstihdamda başarı hikayesini daha başarılı hale getirmek için de var gücümüzle çalışacağız" dedi.
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