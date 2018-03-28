;
Yol Durumu
  1. Memura haftada 20 saat çalışma
  2. Borcun üstü çiziliyor

İş kulüpleri ile 110 bin

İş kulüpleri ile 110 bin istihdam
Hükümetin geçen yıl 12 ilde, herkese göre bir iş olduğu fikriyle yaşama geçirdiği 'İş Kulüpleri Projesi', 10 pilot ilde daha uygulanmaya başlıyor. İş kulüpleri, dezavantajlı durumda bulunan kadın, genç, uzun süreli işsizler, madde bağımlıları, sosyal yardım alanlar ve göçmenlere işgücü piyasasında fırsat kapısı açıyor. Proje 2020 yılına kadar tüm 'ye yaygınlaştırılacak. İş bulmakta zorlanan bu kesimler iş kulüpleri aracılığıyla yaklaşık 110 bin açık işe yerleşme fırsatı bulacak. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, dün İş Kulüpleri Projesi'nin Ankara açılış programına katıldı. Sarıeroğlu, artı 2 hedefiyle yola devam ettiklerini belirterek, iş kulüplerini 81 ilde yaygınlaştıracaklarını söyledi. Sarıeroğlu, "İstihdamda başarı hikayesini daha başarılı hale getirmek için de var gücümüzle çalışacağız" dedi.


Hazal ATEŞ
Etiketler: , ,
  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar