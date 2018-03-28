500 bin koyun projesi başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği '500 bin anaç koyun' ve '250 bin düve' projeleri dün itibariyle hayata geçirildi. Projelerle hayvan varlığının ve çiftçilerinin gelirinin artırılması hedeflenirken, tüketicilerin kırmızı eti ve sütü uygun fiyatla tüketmesi sağlanacak. Proje bütçesi başlangıç için 3 milyar olarak belirlenirken, 7 yılda 1.5milyon damızlık sığır sayısınaulaşılması hedefleniyor.
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