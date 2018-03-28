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500 bin projesi başladı

500 bin koyun projesi başladı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği '500 bin anaç ' ve '250 bin düve' projeleri dün itibariyle hayata geçirildi. Projelerle hayvan varlığının ve çiftçilerinin gelirinin artırılması hedeflenirken, tüketicilerin kırmızı eti ve sütü uygun fiyatla tüketmesi sağlanacak. Proje bütçesi başlangıç için 3 milyar olarak belirlenirken, 7 yılda 1.5 milyon damızlık sığır sayısına ulaşılması hedefleniyor.


Betil BAŞ
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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