Denizbank’a 5.5 milyar dolar

Sberbank'ınDenizBank'ın satışı ile ilgiligörüşmeleri devam ederken, Rusgazetesi Kommersant'tan yenibir iddia ortaya atıldı. Gazete,Rusya'nın en büyük bankasıSberbank'ın, iştiraki olanDenizBank'ı 5.5 milyar dolarasatabileceğini yazdı. Haberde,Sberbank'ın, DenizBank'ı yılınüçüncü çeyreğinde Birleşik ArapEmirlikleri'nin (BAE) en büyükbankası olan Emirates NBD'yesatacağı yer aldı. EmiratesNBD'nin, büyüme stratejisiçerçevesinde Türkiye pazarınagirmek için Sberbank'a talebikendisinin yönelttiği kaydedildi.Taraflar fiyat konusunda nihaibir karara varmayı beklerken,Nisan ayı ortalarında Türktarafından anlaşma için onayçıkacağı da belirtiliyor.
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