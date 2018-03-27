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’a 5.5 milyar dolar

Denizbank’a 5.5 milyar dolar
'ın DenizBank'ın satışı ile ilgili görüşmeleri devam ederken, Rus gazetesi Kommersant'tan yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazete, Rusya'nın en büyük Sberbank'ın, iştiraki olan 'ı 5.5 milyar dolara satabileceğini yazdı. Haberde, Sberbank'ın, DenizBank'ı yılın üçüncü çeyreğinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük bankası olan Emirates NBD'ye satacağı yer aldı. Emirates NBD'nin, büyüme stratejisi çerçevesinde pazarına girmek için Sberbank'a talebi kendisinin yönelttiği kaydedildi. Taraflar fiyat konusunda nihai bir karara varmayı beklerken, Nisan ayı ortalarında Türk tarafından anlaşma için onay çıkacağı da belirtiliyor.
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