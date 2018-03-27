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Çok yakan klima geri gidecek

Ekonomi Bakanlığı, ithal ürünlerde verimliliği denetimine başladı. Testi geçemeyen LED ampüller, klima ve soğutucular ülkeye alınmayacak...

Çok yakan klima geri gidecek
Verimliliği artırarak tüketimini azaltmayı amaçlayan hükümet, ithalatta da önemli düzenlemelere gidiyor. İthalat denetiminde enerji verimsiz ürünlere göz açtırmayan Ekonomi Bakanlığı, bazı ürünlere ilişkin enerji verimliliği testine başladı.

TESTLER BAŞLADI
İlk aşamada 4 ürün grubuna enerji verimliliği testleri yapılacak. Bu ürün gruplarının test başlangıç tarihleri de belirlendi. Halihazırda LED ampullerin testleri 15 Mart itibariyle başladı. Elektrik motorlarının enerji verimliliği testleri 2 Nisan'da, klima ve soğutucuların testleri ise 2 Mayıs'ta başlayacak. Uygunsuz bulunan ürünlerin ithalatı engellenecek. 2018'in ikinci yarısında ise ürün gruplarına televizyon, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi de eklenecek.


Barış ŞİMŞEK
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