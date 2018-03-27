Çok yakan klima geri gidecek

Verimliliği artırarak enerji tüketimini azaltmayı amaçlayan hükümet, ithalatta da önemli düzenlemelere gidiyor. İthalat denetiminde enerji verimsiz ürünlere göz açtırmayan Ekonomi Bakanlığı, bazı ürünlere ilişkin enerji verimliliği testine başladı.
TESTLER BAŞLADI İlk aşamada 4 ürüngrubuna enerji verimliliğitestleri yapılacak. Bu ürün gruplarının test başlangıç tarihleri de belirlendi. Halihazırda LED ampullerin testleri 15Mart itibariyle başladı. Elektrik motorlarının enerji verimliliği testleri 2 Nisan'da, klima ve soğutucuların testleri ise 2Mayıs'ta başlayacak. Uygunsuz bulunan ürünlerin ithalatı engellenecek. 2018'in ikinci yarısında ise ürün gruplarına televizyon, fırın, çamaşırmakinesi, bulaşık makinesi de eklenecek.
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