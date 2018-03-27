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25.5 milyar yatırım 30 bin

25.5 milyar yatırım 30 bin istihdam
Hükümet, büyümenin hız kesmeden sürmesi, ın artırılması için 100 milyar liranın üzerinde tarihi yatırım hamlesine hazırlanırken, imalat sektörüne yönelik teşvikler de meyvesini verdi. Bu yıl için 2 bin 486 liraya kadar prim, vergi, ücret desteği sektöre yatırım talebini artırdı. Şubat ayında yatırım teşvik belgesi alan 516 kuruluşun 283'ünü imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar oluşturdu. Firmalar toplam 25.5 milyar lira yatırım sözü verirken, yaklaşık 30 bin kişiye de istihdam yaratılacak.


Hazal ATEŞ
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