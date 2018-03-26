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’ten çıkana ikinci fırsat

BES’ten çıkana ikinci fırsat
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Sistemi'ne () otomatik katılımdan cayan çalışanlara ikinci bir fırsat tanıyacaklarını belirterek, "Hazine'nin ikincil mevzuat düzenlemeleriyle bu çalışanlara diledikleri zaman sisteme yeniden dahil olma imkanı sağlayacağız" dedi. Devlet katkısı tutarlarının hak ediş dönemine kadarki zamanda değerini muhafaza edecek şekilde nemalanmak suretiyle ödenmesinin önem arz ettiğini anlatan Şimşek, "Bu alanda yöntem ve süreçlere ilişkin uygulama esaslarının basit hale getirilmesini sağlayacak düzenlemeleri de hızlıca hazırlayacağız" diye konuştu.
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