ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yurtdışına çıkış yapan Türk vatandaşlarından alınan 15 TL tutarındaki harçlardan yılda 100 milyon TL'yi geçen gelir elde ediliyor. Harç ödemesi kaynak olarak kullanıldığı için gelecekte de devam edecek ancak vatandaşa da kolaylık olması açısından biletlere dahil olmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor.