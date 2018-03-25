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Milli uçak gemisi 2019’da yüzecek

Milli uçak gemisi 2019’da yüzecek
Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi Anadolu'nun yapım çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Kalkavan "Bu gemi, 'e, ülkemize alanında lig atlatacak. Bu gemiye sahip olacak aşağı yukarı onuncu devletiz. Sadece beş altı ülke üretiyor, biz hem üretiyoruz hem de sahip olacağız. çok büyük ve başarıyla devam ediyor. Proje başladığından bu yana önemli bir ilerleme kaydettik" diye konuştu. 114 bloktan oluşan ve yüzde 68'i yerlilik oranına göre inşaa edilen geminin, 2019 Şubat- Mart ayında yürütüleceği belirtildi. Yaklaşık 1 milyar 250 milyon euro'ya mal olacak TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olarak hizmet verecek.
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