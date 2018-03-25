Milli uçak gemisi 2019’da yüzecek

Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi TCG Anadolu'nun yapım çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Kalkavan "Bu gemi, Deniz Kuvvetlerimiz'e, ülkemize alanında lig atlatacak. Bu gemiye sahip olacak aşağı yukarı onuncu devletiz. Sadece beş altı ülke üretiyor, biz hem üretiyoruz hem de sahip olacağız. Proje çok büyük ve başarıyla devam ediyor. Proje başladığından bu yana önemli bir ilerleme kaydettik" diye konuştu. 114 bloktanoluşan ve yüzde 68'i yerlilikoranına göre inşaaedilen geminin, 2019Şubat- Mart ayındayürütüleceği belirtildi.Yaklaşık 1 milyar 250 milyoneuro'ya mal olacak TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olarak hizmet verecek.
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