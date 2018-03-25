İranlılar akın etti

İran'da geçen hafta başlayan NevruzBayramı tatili dolayısıyla bu ülkeden binlerce turistTürkiye'ye akın etti. Öncelikle Van'a gelen İranlılar, burada otellerdeki barlarda eğlenirken gündüzleri de alışveriş yapıyor. Şehirde başlatılan alışverişfestivali ile esnafın da yüzü güldü. Van'ı tercih etmeyen İranlıların bir kısmı ise İstanbul'a akın etti. Özellikle Taksimve çevresindeki otellere yerleşen İranlılar gece hayatının da tadını çıkartıyor. İstanbul'un hemen her bölgesinde İranlılar'a rastlamak mümkün. Bir kısım İranlılar ise havanın da sıcak olması dolayısıyla Antalya ve Marmaris'egitti. Marmaris'te eğlence mekanlarını kapatan turistler bayramlarını kutladı. Önceki gün Kemer merkezdeki bir otelin sahil kısmında turistler için sezonun ilk köpük partisi yapıldı. Köpük partisine ağırlıklı olarak İranlı turistler katılırken, Avrupalı ve Rus müşteriler de sezonun bu ilk organizasyonunu kaçırmadı. Hava sıcaklığının 21 derece hissedildiği ilçede, turistler köpükler içinde, şarkılar eşliğinde eğlendi.
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