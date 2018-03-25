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lılar akın etti

Nevruz tatili yapan lılar ’nin her yerine akın etti. Van, , ve İranlı le doldu. Esnaf ve turizmciler bayram etti

İranlılar akın etti
İran'da geçen hafta başlayan Nevruz Bayramı tatili dolayısıyla bu ülkeden binlerce 'ye akın etti. Öncelikle Van'a gelen lılar, burada otellerdeki barlarda eğlenirken gündüzleri de alışveriş yapıyor. Şehirde başlatılan alışveriş festivali ile esnafın da yüzü güldü. Van'ı tercih etmeyen İranlıların bir kısmı ise İstanbul'a akın etti. Özellikle Taksim ve çevresindeki otellere yerleşen İranlılar gece hayatının da tadını çıkartıyor. 'un hemen her bölgesinde İranlılar'a rastlamak mümkün. Bir kısım İranlılar ise havanın da sıcak olması dolayısıyla Antalya ve Marmaris'e gitti. 'te eğlence mekanlarını kapatan turistler bayramlarını kutladı. Önceki gün Kemer merkezdeki bir otelin sahil kısmında turistler için sezonun ilk köpük partisi yapıldı. Köpük partisine ağırlıklı olarak İranlı turistler katılırken, Avrupalı ve Rus müşteriler de sezonun bu ilk organizasyonunu kaçırmadı. Hava sıcaklığının 21 derece hissedildiği ilçede, turistler köpükler içinde, şarkılar eşliğinde eğlendi.
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