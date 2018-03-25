Enerji dersi!

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Bakan , “Yerli kömür” naraları atan ’na haddini bildirdi. “Senin dünyadan haberin yok. İki yıldır seferberlik başlattık. Artık kendi kömürümüzü kullanacağız” dedi

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AK Parti'nin Şile İlçe Kongresi'nde konuşan ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 'nin beka mücadelesi verdiği günlerden geçtiğini belirtti. Albayrak, "Biz Afrin'de bir avuç çapulcu, terör örgütüyle mi savaşıyoruz? Koca tüneller kazılmış oralarda. Bir avuç çapulcu PKK, YPG terör örgütlerinin yapabileceği şeyler mi bunlar? Ya oradaki silahlar, hangi ülkelerin görüyorsunuz, değil mi? Bu resmi görmek ve nasıl büyük bir doğumun sancısında olduğumuzun farkında olmanız lazım. Büyük doğumlar, büyük sancıyla olur. Bu büyük sancı, büyük bir doğumun müjdesi Allah'ın izniyle" ifadesini kullandı.

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Genel Başkanı 'nun yerli kömürle ilgili açıklamalarına değinen Bakan Berat Albayrak, "İki senedir yerli kömür seferberliği başlattık zat-ı muhterem yeni duyuyor. 'Trakya'da dünya kadar rezervimiz var. Arkadaş, senin teşkilatın kömür santralleri yapılmasın, kömür rezervleri ortaya çıkarılmasın diye aylardır Trakya'da ortalığı ayağa kaldırıyor. ' Alpu'da dünya kadar yerli kömür rezervimiz var, 40 milyon ton kömür ithalatı değil yerli kömürümüzü kullanacağız' diyoruz. Senin belediye başkanın, teşkilatın ortalığı ayağa kaldırıyor. Teşkilatın yerli kömüre karşı çıkıyor. Bir insan bu kadar mı cahil olur? Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu. Dünyanın en büyük bin megavatlık güneş santralini biz Konya'da yapıyoruz. Hakikaten Allah insana böyle muhalefet vermesin" diye konuştu.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'ta taş kömürü çalıştayında yaptığı konuşmada, "Yerli kömür" vurgusu yapmıştı. Bakan Albayrak, Kılıçdaroğlu'na ağzının payını verdi.
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