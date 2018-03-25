Enerji dersi!
Bakan Berat Albayrak, “Yerli kömür” naraları atan Kılıçdaroğlu’na haddini bildirdi. “Senin dünyadan haberin yok. İki yıldır seferberlik başlattık. Artık kendi kömürümüzü kullanacağız” dedi
DÜNYADAN Bİ HABER
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yerli kömürle ilgili açıklamalarına değinen Bakan Berat Albayrak, "İki senedir yerli kömür seferberliği başlattık zat-ı muhterem yeni duyuyor. 'Trakya'da dünya kadar rezervimiz var. Arkadaş, senin teşkilatın kömür santralleri yapılmasın, kömür rezervleri ortaya çıkarılmasın diye aylardır Trakya'da ortalığı ayağa kaldırıyor. 'Eskişehir Alpu'da dünya kadar yerli kömür rezervimiz var, 40 milyon ton kömür ithalatı değil yerli kömürümüzü kullanacağız' diyoruz. Senin belediye başkanın, teşkilatın ortalığı ayağa kaldırıyor. Teşkilatın yerli kömüre karşı çıkıyor. Bir insan bu kadar mı cahil olur? Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu. Dünyanın en büyük bin megavatlık güneş santralini biz Konya'da yapıyoruz. Hakikaten Allah insana böyle muhalefet vermesin" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta taş kömürü çalıştayında yaptığı konuşmada, "Yerli kömür" vurgusu yapmıştı. Bakan Albayrak, Kılıçdaroğlu'na ağzının payını verdi.
Etiketler: Berat Albayrak , AK Parti , Zonguldak , Eskişehir , enerji , Kılıçdaroğlu , CHP , Türkiye
- 25 Mart 2018, Pazar
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