ŞU ANA KADAR YAKLAŞIK 350 BİN GURBETÇİYE AYLIK BAĞLANDI

Bir zamanlar Avrupa ülkelerinde çalışmaya giden gurbetçiler emekli olmak için Türkiye'yi tercih etti. Almanya ve Belçika başta olmak üzere yurtdışından gelen emeklilik başvuruları adeta patladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuran gurbetçi sayısı 600 bini geçti. Kurum şu ana kadar yaklaşık 350 bin gurbetçiye aylık bağladı. Geçen yıl yurtdışında yaşayan 20 bin gurbetçi de çifte emeklilik ve yurtdışı sigortalılık için başvuru yaptı.