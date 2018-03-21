Şehit yakını ve gaziye kadro

Başbakan Binali Yıldırım, imzası ile yayınlanan genelge ile kamuda hizmetli kadrolarına atanan şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerindegörevlendirilmesi için azami özen gösterileceği belirtildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi'nde, daha fazla sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamukurumlarında istihdamedilmeye başlandığı kaydedildi. Genelgede, "Kamu idarelerince, öğrenim durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi hususuna azami özen gösterilecektir" ifadelerine yer verildi.
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