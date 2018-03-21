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Şehit yakını ve gaziye kadro

Şehit yakını ve gaziye kadro
Başbakan Binali Yıldırım, imzası ile yayınlanan genelge ile kamuda hizmetli kadrolarına atanan şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi için azami özen gösterileceği belirtildi. 'de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi'nde, daha fazla sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarında istihdam edilmeye başlandığı kaydedildi. Genelgede, "Kamu idarelerince, öğrenim durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi hususuna azami özen gösterilecektir" ifadelerine yer verildi.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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