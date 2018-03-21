Facebook karıştı

Tüm dünyada 1 milyarı aşkın kullanıcıya sahip sosyal medya platformu Facebook'ta kişiselverilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddialar, şirketi sarsmaya devam ediyor. The New York Times'ın, merkezi Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin, yaklaşık 50 milyon Facebookhesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının ardından, İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO) soruşturma başlattı. İddialar Facebook'a da büyük kayıp yaşattı. Facebook'un hisseleri New York borsasında önceki gün yüzde 8.1 değer kaybıyla son 5.5 yılın en sert günlük düşüşünü yaşadı. Şirketin piyasa değeri 43 milyar dolar düşerken, Facebook'un kurucusu MarkZuckerberg'in kişisel servetinde de 5 milyar doların üzerinde kayıp gerçekleşti. Kapanış ise yüzde 6.8 kayıpla yapıldı.
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