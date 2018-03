Facebook karıştı

Tüm dünyada 1 milyarı aşkın kullanıcıya sahip sosyal medya platformuilişkin iddialar, şirketi sarsmaya devam ediyor. The New York Times'ın, merkezi Londra'da bulunanadlı veri analiz şirketinin, yaklaşıkveri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının ardından, İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO) soruşturma başlattı. İddialar Facebook 'a da büyük kayıp yaşattı. Facebook'un hisseleri New York borsasında önceki günson 5.5 yılın en sert günlük düşüşünü yaşadı. Şirketin piyasa değeridüşerken, Facebook'un kurucusukişisel servetinde de 5 milyar doların üzerinde kayıp gerçekleşti. Kapanış ise yüzde 6.8 kayıpla yapıldı.