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karıştı

50 milyon hesabından veri toplandığı iddiası, hem şirkete hem de ’e büyük kayıp yaşattı. Şirketi protesto eden kullanıcılar, ABD’de ‘Facebook’u sil’ kampanyası başlattı.

Facebook karıştı
Tüm dünyada 1 milyarı aşkın kullanıcıya sahip sosyal medya platformu Facebook'ta kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddialar, şirketi sarsmaya devam ediyor. The New York Times'ın, merkezi Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin, yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının ardından, İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO) soruşturma başlattı. İddialar 'a da büyük kayıp yaşattı. Facebook'un hisseleri New York borsasında önceki gün yüzde 8.1 değer kaybıyla son 5.5 yılın en sert günlük düşüşünü yaşadı. Şirketin piyasa değeri 43 milyar dolar düşerken, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in kişisel servetinde de 5 milyar doların üzerinde kayıp gerçekleşti. Kapanış ise yüzde 6.8 kayıpla yapıldı.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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