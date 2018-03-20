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yükseldi ci hortladı

Lobiler ı yükselterek artışı planlarken, ekonomistler spekülatif hareketlerin yanıt bulamayacağını söyledi.

Dolar yükseldi faizci hortladı
Döviz kurundaki hareketlilik fırsatçılarını sahneye çıkardı. 'Dolar yükseldi, faizlerin de yükselmesi gerekli' diyerek piyasa baskısı oluşturmaya çalışan faiz lobisi, Merkez Bankası'nın karşısında faiz silahını çekmesi için çalışıyor. Türkiye düşmanları, faizin yükselmesi için dolara saldırıyor. Piyasa kapalıyken İngiltere merkezli yapılan alımlar ile kur yükseltilirken, içeride gazete köşelerinden faizin artırılması için yazılar yazılıyor. piyasasındaki hareketlilik geçen hafta başladı. Dolar bu haftaya da 3.93 liranın üzerinde başladı. Yönünü yukarı çeviren dolar, 3.9526 lira ile 30 Kasım'dan bu yana olan en yüksek düzeyini gördü. Dolar 22 Kasım 2017'de 3.9830 lira ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Euro da haftanın ilk gününe rekor kırarak başladı. 4.8690 lirayı ilk kez aşan euro, tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Dolar dün günü 3.9410 liradan, euro 4.8540 liradan, sterlin ise 5.5600 liradan tamamladı.

'AKBABALARA FIRSAT YOK'
Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin: Döviz kurunda Türkiye bugün maliyet u süreci yaşamaktadır. Ekonomi dersi almış herkes bilir ki maliyet enflasyonu ile faiz artırarak mücadele edilmez. Tersine faiz art��rmak finansman maliyetini artırmak anlamına gelir ki o da yine maliyet enflasyonunu tetikler. Bu nedenle faiz lobisi ekonomi dersinden aslında sınıfta kalıyor. Faiz lobisinin esas operasyon yürüttüğü alan döviz kurları. Türkiye'de döviz piyasaları yeterince derin olmadığından sınırlı bir döviz hareketiyle kurlarda suni bir artış oluşturup, buradan akbaba gibi Türkiye'den daha yüksek faiz koparmaya çalışıyorlar. Bunun suni ve ekonomik gerekçesi olmayan kur hareketi olduğunu çok net görüp, küresel piyasa akbabalarına bu fırsatı vermememiz gerekir. Yurt içi ekonomi aktörleri olarak bu tuzaklara karşı soğukkanlı olmayı başarırsak, yükselen kurun aynı hızda geri çekildiğine şahit oluruz.

'BAŞARAMAYACAKLAR'
İstanbul Üniversitesi Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü, Ekonomist Doç. Dr. Kadir Tuna: Türkiye tarihi bir operasyon gerçekleştiriyor ve global sıkıntılara rağmen ekonomi dimdik ayakta. Bu birilerini rahatsız ediyor. Moody's hamlesi de faizin artırılmamasına tepki olarak atılan bir adımdı. Bu baskı da sonuç vermeyince, bu defa kur oyunu sahne edilerek, faizlerin yükseltilmesi baskısını oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak dolar önümüzdeki günlerde düşecek. Yaz aylarında 3.75 liralara kadar geri çekilmesini bekliyorum.
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