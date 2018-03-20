Dolar yükseldi faizci hortladı
Lobiler doları yükselterek faiz artışı planlarken, ekonomistler spekülatif hareketlerin yanıt bulamayacağını söyledi.
Euro da haftanın ilk gününe rekor kırarak başladı. 4.8690 lirayı ilk kez aşan euro, tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Dolar dün günü 3.9410 liradan, euro 4.8540 liradan, sterlin ise 5.5600 liradan tamamladı.
'AKBABALARA FIRSAT YOK'
Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin: Döviz kurunda Türkiye bugün maliyet enflasyonu süreci yaşamaktadır. Ekonomi dersi almış herkes bilir ki maliyet enflasyonu ile faiz artırarak mücadele edilmez. Tersine faiz art��rmak finansman maliyetini artırmak anlamına gelir ki o da yine maliyet enflasyonunu tetikler. Bu nedenle faiz lobisi ekonomi dersinden aslında sınıfta kalıyor. Faiz lobisinin esas operasyon yürüttüğü alan döviz kurları. Türkiye'de döviz piyasaları yeterince derin olmadığından sınırlı bir döviz hareketiyle kurlarda suni bir artış oluşturup, buradan akbaba gibi Türkiye'den daha yüksek faiz koparmaya çalışıyorlar. Bunun suni ve ekonomik gerekçesi olmayan kur hareketi olduğunu çok net görüp, küresel piyasa akbabalarına bu fırsatı vermememiz gerekir. Yurt içi ekonomi aktörleri olarak bu tuzaklara karşı soğukkanlı olmayı başarırsak, yükselen kurun aynı hızda geri çekildiğine şahit oluruz.
'BAŞARAMAYACAKLAR'
İstanbul Üniversitesi Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü, Ekonomist Doç. Dr. Kadir Tuna: Türkiye tarihi bir operasyon gerçekleştiriyor ve global sıkıntılara rağmen ekonomi dimdik ayakta. Bu birilerini rahatsız ediyor. Moody's hamlesi de faizin artırılmamasına tepki olarak atılan bir adımdı. Bu baskı da sonuç vermeyince, bu defa kur oyunu sahne edilerek, faizlerin yükseltilmesi baskısını oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak dolar önümüzdeki günlerde düşecek. Yaz aylarında 3.75 liralara kadar geri çekilmesini bekliyorum.
- 20 Mart 2018, Salı
- Gazete
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