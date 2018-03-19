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  1. Yetim aylığının kesilmesi

’nda yer kapma telaşı

Yeni Havalimanı’nda yer kapma telaşı
İstanbul 'ndaki yaklaşık 10 bin metrekarelik perakende mağazaların kiralama süreci başladı. Araç kiralama, eczane, kuaför, hediyelik eşya, kuyumcu, bijuteri, tekstil ürünleri, oyuncak, lostra, seyahat ürünleri satış alanları yoğun talep gördü. İGA'dan yapılan açıklamada, ticari alanlara önemli bir talep olduğu ve bu ilginin 'ye duyulan güvenin işareti olduğu vurgulandı. Açıklamada, turizm, transfer ve otel bölgesinde tüm yerlerin kiralaması tamamlanırken, yaşanan talep fazlasından dolayı 2. faz bölge açıldığı, bu alanların da dolduğu belirtildi.
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