Yeni Havalimanı’nda yer kapma telaşı

İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki yaklaşık 10 bin metrekarelik perakende mağazaların kiralama süreci başladı. Araç kiralama, eczane, kuaför, hediyelik eşya, kuyumcu, bijuteri, tekstil ürünleri, oyuncak, lostra, seyahat ürünleri satış alanları yoğun talep gördü. İGA'dan yapılan açıklamada, ticari alanlara önemlibir talep olduğu ve bu ilginin Türkiye'ye duyulan güvenin işareti olduğu vurgulandı. Açıklamada, turizm, transfer ve otel bölgesinde tüm yerlerin kiralaması tamamlanırken, yaşanan talep fazlasından dolayı 2. faz bölge açıldığı, bu alanların da dolduğu belirtildi.
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