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Yabancı geldi böyle oldu

Yabancılar gelmediği dönemde yerli e yönelen turizmciler Ruslar’ın gelmesiyle yine vatandaşa sırtını döndü. Birçok otel e zam yaparken ikinci çocuk indirimini de kaldırdı.

Yabancı geldi böyle oldu
Turizmdeki yerli yabancı ayrımı yine hortladı. Geçtiğimiz yıllarda başta Rusya ile olan krizi ve Avrupalı in de gelmemesi sebebiyle zor günler geçiren turizm sektörü lere yönelmişti. Çeşitli kampanyalarla vatandaşları çekmeye çalışan turizmciler indirimler de yapıyordu. Yerli turiste uyguladıkları fiyatların neredeyse yarısını yabancılara uygulayan turizmciler böylece zararlarını kapatmışlardı. Ancak krizlerin aşılması ile birlikte yabancı turistler yine akın etmeye başladı. Yabancıların gelmesiyle yerli turist gözden düştü. Turizmciler indirim kampanyaları yapmadıkları gibi zamlı fiyat uygulamaya başladı. Hatta ikinci çocuğa yapılan indirimler de kaldırıldı. Vatandaşlar ise yabancılara uygulanan fiyatların yerli turiste de uygulanmasını istiyor. Artan fiyatlar nedeniyle yerli turistler, yurt dışı turlara ilgi göstermeye başladı. Vatandaşlar, "Yabancılar paket turları bizim neredeyse yarı fiyatımıza alıyor" dediler.
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