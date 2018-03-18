Trilyonluk manzara

Dünyanın eşsiz bölgelerinden İstanbul Boğazı’ndaki arsa değerleri hesaplandı. Buna göre boğazın değeri 670 milyar lira çıktı. Yapıların değeri ise 650 milyar lirayı buldu. Bazı yalılara ise paha biçilemiyor...
İstanbul boğazındaki arsaların değeri 670 milyar lira olarak hesaplandı. Dünyanın en eşsiz bölgelerinden olan İstanbul Boğazı'nın iki yakasında bulunan ve toplam büyüklüğü 114 milyon 453 bin metrekare olan arsaların değeri İstanbul'un yüzde 12'sine tekabül ediyor. İstanbul Boğaziçi SİT alanına Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer ve Üsküdar giriyor. Uzmanlar Avrupa'daki metropollere bakıldığında bu rakamın daha da yüksek olması gerektiğini ve potansiyelin fazla olduğunu belirtiyorlar. Uzmanlara göre Boğaz'da bulunan yapıların ortalama metrekare değeri 9 bin 500 lira iken, söz konusu rakamın Monako için 40 bin dolar ve Londra için 25 bin dolar olarak ortaya çıkıyor. Boğaz'daki arazı değerlerinin dışında yapı stoğuna bakıldığında yine büyük rakamlara ulaşılıyor. İstanbul Boğazı'ndaki 53 milyon 255 bin metrekarelik yapı stokunun toplam değeri 550 milyar liraya ulaşıyor. Rakama Boğaz'da tespit edilen 660 yalının 17 milyar dolarlık değeri de dahil edildiğinde Boğaziçi'ndeki yapıların toplam değeri 650 milyar liraya ulaşıyor. "Boğaziçi" diye bilinen İstanbul'un boğaz bölgesinde ön ve arka görünümde bulunan toplam yapı alanı 53 milyon 255 bin metrekare olarak belirleniyor. Bu bölgede 95 bin bina bulunuyor. Bunlardan 660 tanesi ise yalı olarak adlandırılıyor.
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