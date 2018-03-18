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Belediyeden

Belediyeden ekmek fabrikası
(İBB) Grup Başkanvekili Temel Başalan, Halk Ekmek aracılığıyla Hadımköy'de 30 bin metrekarelik alan üzerine, modern bir yapılacağını söyledi. Edirnekapı fabrikasının arazi büyüklüğü olarak da yeni düşünülen üretim sistemi için uygun olmadığını aktaran Başalan, "Bu nedenle Hadımköy'de teknolojik özellikleri yüksek yeni bir fabrika kurma çalışmalarına başlanmıştır. Yeni kurulacak olan fabrika 30 bin metrekarelik alanı kaplayacak." diye konuştu.
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