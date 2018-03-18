Arkadaşım vergi kaçırıyor

Maliye Bakanlığı'nın vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele kapsamında vatandaşlardan aldığı destek her geçen yıl artarken, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 454 kişiye toplam 12,8 milyon liralık ihbar ödemesi yapıldı. Geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 90 artış göstererek 454'e çıktı. 2016'da vergi kaçıranları ihbar eden kişi sayısı 240 kişiydi. İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapılırken, geçen yıl içinde ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi 2016'ya kıyasla 4 katına çıkarak 12 milyon 870 bin 4 liraya ulaştı.
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