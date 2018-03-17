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Otelleri İranlılar dolduracak

İranlılar Nevruz döneminde Türkiye’ye akın edecek. Başta Van olmak üzere ülkemize 3 haftada 280 bin İranlı gelecek ve 250 milyon dolar gelir bırakacak

Otelleri İranlılar dolduracak
İran'da yeni yıl olarak kutlanan ve baharın müjdecisi olan Nevruz, Mart ayında turizmciye bayram ettirecek. Bu hafta sonundan itibaren yoğun bir İranlı akını bekleyen turizmciler, 18 Mart-3 Nisan tarihleri arasından 280 bin İranlı turist ağırlayacak. Karayoluyla Van, havayoluyla da ve 'ya akın edecek olan İranlılar, Bursa ve Karadeniz otellerini de ihya edecek. Yoğun İranlı akınıyla birlikte Van'da oteller yüzde 100, Antalya ve İstanbul'daki oteller ise yüzde 80 dolarken, Nevruz dönemi Türkiye ekonomisine de 250 milyon doların üzerinde katkı sağlayacak. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, geçen yıl Nevruz döneminde 250 bine yakın İranlı'nın Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Bu yıl talepte yüzde 10'luk bir artış var" dedi. İranlı lerin Van, İstanbul ve Antalya'yı ilk 3'e koyduğunu söyleyen Bağlıkaya, bu 3 ilin 180 binin üzerinde İranlı ağırlayacağını kaydetti.


Betül ALAKENT
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