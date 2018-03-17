Otelleri İranlılar dolduracak

İran'da yeni yıl olarak kutlanan ve baharın müjdecisi olan Nevruz,Mart ayında turizmciyebayram ettirecek. Bu hafta sonundan itibaren yoğun bir İranlı akını bekleyen turizmciler, 18 Mart-3 Nisan tarihleri arasından 280 binİranlı turist ağırlayacak. Karayoluyla Van, havayoluyla da İstanbul ve Antalya'ya akın edecek olan İranlılar, Bursa ve Karadeniz otellerini de ihya edecek. Yoğun İranlı akınıyla birlikte Van'da oteller yüzde 100, Antalya ve İstanbul'daki oteller ise yüzde 80 dolarken, Nevruz dönemi Türkiye ekonomisine de 250 milyondoların üzerinde katkı sağlayacak. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, geçen yıl Nevruz döneminde 250 bine yakın İranlı'nın Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Bu yıl talepte yüzde 10'lukbir artış var" dedi. İranlı turistlerin Van, İstanbul ve Antalya'yı ilk 3'e koyduğunu söyleyen Bağlıkaya, bu 3 ilin 180 binin üzerinde İranlı ağırlayacağını kaydetti.
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