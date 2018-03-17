1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nde ağırlıklı bölümü yabancı finans kurumları ve bankalardan olmak üzere 2milyar 265 milyon euro tutarında finansman sağlandı. Açıklamaya göre; Daelim-Limak-SK-YapıMerkezi Ortak Girişimi tarafından kurulan Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ, 10 değişik ülkeden toplam 24banka ve finans kuruluşundan kredi sağladı. Finansman sağlanan ülkeler Güney Kore, Almanya, Fransa, İtalya, BAE, Kuveyt, Çin, İngiltere, Danimarka ve Türkiye olarak açıklandı. Toplam 2 milyar 265 milyon euroluk kredinin yüzde 70'ine tekabül eden 1 milyar 582milyon euroluk bölümü yabancı bankalardan, 683 milyon euroluk bölümü ise Türk bankalarının yabancı şubelerinden sağlandı. Banka ve finans kuruluşlarının projeye yoğun ilgisi ile ihtiyaçtan 1.5 kat fazla talep geldi.
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