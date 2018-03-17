Akkuyu’da Türk mühendis farkı

Türkiye'nin ilk nükleer santral projesinde istihdam edilmek üzere Rusya Ulusal NükleerAraştırma Üniversitesi'nde (MEPhI) eğitimlerini tamamlayan 35 Türk mühendisin, gelecek aydan itibaren AkkuyuNGS'de işbaşı yapması bekleniyor. Eğitimlerini 6.5 yılda tamamlayarak tez çalışmalarını başarıyla sunan 35 Türk mezuna Rusatom Energy International (REIN) şirketinin Moskova'daki ofisinde görevleri resmen iletildi.
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