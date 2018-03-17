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Akkuyu’da farkı

Akkuyu’da Türk mühendis farkı
Türkiye'nin ilk nükleer santral projesinde istihdam edilmek üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde (MEPhI) eğitimlerini tamamlayan 35 in, gelecek aydan itibaren Akkuyu NGS'de işbaşı yapması bekleniyor. Eğitimlerini 6.5 yılda tamamlayarak tez çalışmalarını başarıyla sunan 35 Türk mezuna Rusatom Energy International (REIN) şirketinin 'daki ofisinde görevleri resmen iletildi.
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