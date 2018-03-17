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10’uncu kez en değerli marka

Brand Finans’ın her yıl gerçekleştirdiği ‘Telecoms 300’ araştırmasında, 10’uncu kez üst üste ’nin en değerli telekomünikasyon markası seçildi.

10’uncu kez en değerli marka
Türk Telekom, uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Telecoms 300' araştırmasında, 10'uncu kez üst üste 'nin en değerli telekomünikasyon markası oldu. Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, 2017'nin için bir anlamda 2016'da başlattıkları tek marka stratejilerinin faydalarından yararlanmaya başladıkları ve üzerine 3 ana odak alanı ekledikleri bir yükseliş yılı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu 3 odak alanı Türkiye'yi geleceğe bağlamak amacıyla inşa ettiğimiz stratejimiz temelinde operasyonel mükemmellik, Empati Programı (müşteri deneyimini mükemmele taşıma yolculuğu) ile dünyaya yerli ve milli teknolojiler ihraç etme olarak özetlenebilir. Bu sayede Türk Telekom, 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12.6'lık büyüme, 2.8 milyon net abone kazanımı kaydetti. Performansımızın, uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından da tanınması son derece sevindirici. Türk Telekom olarak, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve ülkemiz için yeni değer alanları bulmak ve Türkiye'yi geleceğe bağlamak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."
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