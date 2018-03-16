Ruslar geliyor

Kültür ve Turizm BakanıNuman Kurtulmuş, "2018'de Rusya'dangelecek turist sayısının 6 milyonugeçeceği anlaşılıyor" dedi.Moskova temaslarını değerlendirenKurtulmuş, Türkiye'yi geçen yıl 4 milyon700 bin Rus turistin ziyaret ettiğinianımsatarak, "Rus pazarını domineeden tur operatörlerinin elde etmişoldukları erken rezervasyon rakamlarınıüst üste koyduğumuz zaman2018'de Rusya'dan gelecek turist sayısının6 milyonu geçeceği anlaşılıyor"değerlendirmesinde bulundu.Turizm alanında, Karadeniz'e komşuülkelerle ortak bir kruvaziyer rotasınıntespit edilmesine yönelik çalışmalaryürüttüklerini bildiren Kurtulmuş,"Aynı şekilde Doğu Akdeniz'dekruvaziyer gemileriyle ilgilibir çalışmada nasıl müşterekhareket edebiliriz veKafkaslar'da nasıl ortakpaketler oluşturabiliriz,bunları müzakere ediyoruz"dedi.
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