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Ruslar geliyor

Rus in talebi artıyor. Bu yıl ’dan gelecek turist sayısının 6 milyonu aşması bekleniyor

Ruslar geliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2018'de 'dan gelecek sayısının 6 milyonu geçeceği anlaşılıyor" dedi. Moskova temaslarını değerlendiren Kurtulmuş, 'yi geçen yıl 4 milyon 700 bin in ziyaret ettiğini anımsatarak, "Rus pazarını domine eden tur operatörlerinin elde etmiş oldukları erken rezervasyon rakamlarını üst üste koyduğumuz zaman 2018'de Rusya'dan gelecek turist sayısının 6 milyonu geçeceği anlaşılıyor" değerlendirmesinde bulundu. Turizm alanında, Karadeniz'e komşu ülkelerle ortak bir kruvaziyer rotasının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildiren Kurtulmuş, "Aynı şekilde Doğu Akdeniz'de kruvaziyer gemileriyle ilgili bir çalışmada nasıl müşterek hareket edebiliriz ve Kafkaslar'da nasıl ortak paketler oluşturabiliriz, bunları müzakere ediyoruz" dedi.
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