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  2. Borçluya fırsat

lere emeklilik avantajı

Koruyucu ailelere emeklilik avantajı
Devlet koruması altındaki çocukların, yurtlar yerine aile ortamında yetiştirilmesi kapsamında başlatılan koruyucu aile programı sayesinde 5 bin 762 çocuk sıcak bir yuvaya sahip olurken, 4 bin 742 aile de evlerini çocuklara açtı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı lere sağlanan destek ödemelerinde de güncellemeye gitti. Buna göre çocukların bütün eğitim masrafları Bakanlık tarafından karşılanırken, koruyucu aileler için sigorta prim ücreti yatırılarak 'emeklilik' fırsatı veriliyor. 0-3 yaş arası çocuklara koruyucu aile olan ailelere 557 lira, 4-5 yaş arası için 836 lira, ilköğretim 1.-4. sınıf öğrencisi olan çocuklar için 956 lira, 5.-8. sınıf öğrencisi olan çocuklar için 989 lira ödeniyor.


Betil BAŞ
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