İstihdam rekor kırdı

Türkiye, Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın Şubat 2017'debaşlattığı istihdam seferberliği ile işsizliğidüşürmede tarihe geçecek bir başarıyaimza attı. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından dün açıklananverilere göre 2016'nın Aralık ayındayüzde 12.7 olan işsizlik, 2017'nin aynıdöneminde 2.3 puan azalarak, yüzde10.4'e geriledi. Mevsim etkilerindenarındırılmış işsizlik oranı ise yüzde9.9 ile 21 ay sonra ilk kez tek haneyegeriledi. Genç işsizlik oranı da yüzde24'ten 19.2'ye gerileyerek 7 yılın enbüyük düşüşünü sergiledi. İstihdamedilenlerin sayısı, 2017'de 1 milyon 619bin kişi artarak 28 milyon 288 bine çıktı.
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