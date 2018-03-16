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rekor kırdı

İstihdam rekor kırdı
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2017'de başlattığı seferberliği ile işsizliği düşürmede tarihe geçecek bir başarıya imza attı. Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından dün açıklanan verilere göre 2016'nın Aralık ayında yüzde 12.7 olan , 2017'nin aynı döneminde 2.3 puan azalarak, yüzde 10.4'e geriledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 9.9 ile 21 ay sonra ilk kez tek haneye geriledi. Genç işsizlik oranı da yüzde 24'ten 19.2'ye gerileyerek 7 yılın en büyük düşüşünü sergiledi. İstihdam edilenlerin sayısı, 2017'de 1 milyon 619 bin kişi artarak 28 milyon 288 bine çıktı.
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