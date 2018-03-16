Emekliye 2 bin 62 TL

Milyonların gözü, 2 bin 62 lira bayram ikramiyesi talebinin masaya yatırılacağı KPDK toplantısında. Toplantıda memurlar ve memur emeklileri için anlaşma sağlanırsa, SSK ve Bağ-Kur’lular da yararlanacak
Memurların ve emeklilerin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. Bu ay bitmeden toplanacak KPDK'da bayramikramiyesi taleplerinin masaya yatırılması beklenirken, memurlar ve memur emeklileri için anlaşma sağlanırsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiye yolu açılacak. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınan ancak karara bağlanmayan konular KPDK'damasaya yatırılıyor. Toplu sözleşme sonrası ilk KPDK toplantısı geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilmişti. İkinci toplantı ise bu ay yapılacak. Toplantıda, memurlara ve emeklilereRamazan ve Kurban Bayramları'nda ikramiyeverilmesi taleplerinin de ele alınması bekleniyor. Memur-Sen, toplu sözleşme masasında dini bayram ikramiyesi tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor.
TÜED'İN TALEBİ 2 MAAŞ Eğer toplantıda anlaşma sağlanırsa, memurlara ve memur emeklilerine yılda 2 kez ikramiyedönemi başlayacak. Bu, yaklaşık SSK ve Bağ- Kur emeklisine de ikramiye kapısını açabilecek. Çünkü Memur-Sen'in bir önceki toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Bu nedenle memur emeklilerine ikramiye uygulaması başlatılırsa, bunun SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Ramazan ve Kurban Bayramları'nda 1'er maaş ikramiye verilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) yetkilileri, "Bir kararnameyle ikramiye düzenlemesi yapılabilir" açıklaması yaptı.
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