Sağlıkçıya torba dolusu müjde

14 Mart Tıp Bayramı, dün çeşitli etkinliklerle kutlanırken, yüzbinlerce sağlık personeline müjdeler getiren düzenlemeler için düğmeye basıldı. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 10 müjde içeren torba yasa tasarısıBaşbakanlık'a sunuldu. Başbakan'ın onayının ardından Bakanlar Kurulu'na ve TBMM'ye sunulacak tasarı, hem yüzbinlerce sağlık çalışanına iyileştirmeler hem de sağlıkta kaliteyi ve sürdürülebilirliği artıracak düzenlemeler içeriyor. Sağlık çalışanlarına erken emeklilik yolu da var.
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