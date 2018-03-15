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Sağlıkçıya torba dolusu müjde

Sağlıkçıya torba dolusu müjde
14 Mart Tıp Bayramı, dün çeşitli etkinliklerle kutlanırken, yüzbinlerce sağlık personeline müjdeler getiren düzenlemeler için düğmeye basıldı. 'nın hazırladığı 10 müjde içeren torba yasa tasarısı Başbakanlık'a sunuldu. Başbakan'ın onayının ardından Bakanlar Kurulu'na ve 'ye sunulacak tasarı, hem yüzbinlerce sağlık çalışanına iyileştirmeler hem de sağlıkta kaliteyi ve sürdürülebilirliği artıracak düzenlemeler içeriyor. Sağlık çalışanlarına erken emeklilik yolu da var.
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